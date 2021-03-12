Hakkari'de engelli 4 çocuğa akülü tekerlekli sandalye desteği
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Hakkari'de engelli 4 çocuğa akülü tekerlekli sandalye desteği

12.03.2021 13:55 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:06
Hakkari'de engelli 4 çocuğa akülü tekerlekli sandalye desteği

Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneğince, bedensel engelli 4 çocuğa akülü tekerlekli sandalye desteğinde bulunuldu.

Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneğince, bedensel engelli 4 çocuğa akülü tekerlekli sandalye desteğinde bulunuldu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Dernek Başkanı Yavuz Aydoğdu, Derecik ilçesinde yaşayan özel gereksinimli ve bedensel engelli çocukları evlerinde ziyaret ederek, sandalyeleri teslim etti.

Aydoğdu, yaptığı açıklamada, dernek olarak yaşamın her alanında engelleri kaldırmaya ve umut olmaya devam edeceklerini söyledi.

Engelli bireylerin topluma emanet olduğunu belirten Aydoğdu, şunları aktardı:

"Biz inandığımız yolda yürüyerek tüm engelli kardeşlerimize gönül vermek için daima hizmet vereceğiz ve hizmetlerde köprü olmaya devam edeceğiz. Nazlıcan Baltuk, Umut Ali Baltuk, Sena Seyden ve Mercan Hoş kardeşlerimizin yüzlerindeki mutluluğu ve dillerindeki hayır dualarını alarak onlara her zaman ve her yerde hizmet ve destek sözünü verip kentteki bütün engelli ve ailelerimize ulaşmaya çalışacağız."

Aileler de desteklerinden dolayı Aydoğdu'ya teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş

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