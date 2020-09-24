Hakkari'de enerji nakil hattına takılan şahin kurtarıldı
24.09.2020 16:29 | Son Güncelleme: 24.09.2020 16:32
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde enerji nakil hattına takılarak mahsur kalan şahin, elektrik arıza ekiplerince kurtarıldı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde enerji nakil hattına takılarak mahsur kalan şahin, elektrik arıza ekiplerince kurtarıldı.
Esentepe Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce ayağına iple kuş ölüsü bağlanan, kafasına yırtıcı kuşlara has olduğu belirtilen maske takılan şahinin enerji nakil hattında mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekiplerine bildirdi.
Bunun üzerine olay yerine gelen elektrik arıza ekipleri, iş makinesiyle ulaştıkları kuşu bulunduğu yerden indirdi.
Ekipler, ayağındaki ipi kesip başındaki maskeyi çıkardıkları şahini doğaya saldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı