Hakkari'de en sıcak ocak ayı yaşanıyor
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Hakkari'de en sıcak ocak ayı yaşanıyor

13.01.2021 09:56 | Son Güncelleme: 13.01.2021 10:00
Hakkari'de en sıcak ocak ayı yaşanıyor

HAKKARİ kent merkezinde, bu yıl yazdan kalma günler yaşanıyor.

HAKKARİ kent merkezinde, bu yıl yazdan kalma günler yaşanıyor. Meteoroloji tarafından en yüksek sıcaklığın 9 derece olarak açıklandığı kent merkezinde güneşi gören vatandaşlar, cadde, sokak ve parklara akın ediyor. 

Türkiye'nin kış ayları boyunca en fazla kar alan kentlerinden biri olan Hakkari, son yılların en sıcak ve yağışsız yılını yaşıyor. Meteoroloji Müdürlüğü'nün verilerine göre, kent merkezinde 2019 yılında kış sezonu boyunca 2 metre 61 santim, 2020 yılında 2 metre 24 santim karın yağdığı Hakkari'de havaların sıcak ve güneşli geçtiği 2021 yılının ocak ayına ise karsız girdi. Bu durum ise bölge halkını hem sevindiriyor, hem de endişelendiriyor. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar aileleriyle birlikte soluğu parklarda alıyor. Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından yapılan kent parka gelen vatandaşlar çocuklarıyla birlikte parkta oyun oynarken bazıları ise güneşli ve açık havanın keyfini çıkarıyor. Vatandaşların sosyal mesafe ve pandemi kurallarına uymaları için polis ekipleri de parkta sürekli devriye gezerek zaman zaman uyarılarda bulunuyor.

Hakkari'de görev yapan Kadir Kaynar, Hakkari'de geçen kış çok kar yağdığını, bu kış ise bahar havasında geçtiğini belirtti. Kaynar, "Biz Akdeniz ikliminde yaşayan insanlardık. 2 yıldır eşimle burada görev yapıyoruz. Geçen sene kar boyumuza kadar geliyordu. Bırakın çocuklarımızı parka getirmeyi, yürümekte zorluk çekiyorduk. Ama bugün bu mevsimde inanılmaz bir hava var. Çocuklarımı kış ayında parka getirebiliyorum. Ama kuraklıkta endişelendiriyor. Umarım bu sıkıntıyı ülkemiz en az şekilde atlatır. 2020 yılını felaketlerle atlattık. 2021 yılı daha kötü olmasın, kuraklık hastalıktan daha kötü olur. Umarım böyle bir durum yaşamayız ve 2021 yılında herkesi mutlu ve huzurlu edecek havalar yaşarız. Pandemi kurallarına da uyuyoruz. Hakkari valiliğine, belediyeye de maske mesafe kurallarına önem verdiği için teşekkür ediyoruz" dedi. 

Çocukları ile parka gelen Mehmet Gür ise, "Ben bir vatandaş olarak bu durumdan çok memnunum. Dışarı çıkarken eskisi gibi sıkı sıkı giyinmiyoruz. Çünkü gerçekten bir bahar havası yaşıyoruz. Biz Hakkarililer bu havaya alışkın değiliz. Şaşkınız. Ama aynı zamanda çok mutluyuz. 3-4 ay gerçekten kar esareti altında yaşıyorduk, evlerimizden çıkamıyorduk. Ama bu yıl çocuklarımız neşe içinde parklarda oynayabiliyor.  Hakkari'de kuraklığın olacağını da düşünmüyorum. Dağlarında yeterince kar var" diye konuştu. 


Hakkari'de en sıcak ocak ayı yaşanıyor
Hakkari'de en sıcak ocak ayı yaşanıyor
Hakkari'de en sıcak ocak ayı yaşanıyor
Hakkari'de en sıcak ocak ayı yaşanıyor
Hakkari'de en sıcak ocak ayı yaşanıyor
Hakkari'de en sıcak ocak ayı yaşanıyor
Hakkari'de en sıcak ocak ayı yaşanıyor
Hakkari'de en sıcak ocak ayı yaşanıyor
Hakkari'de en sıcak ocak ayı yaşanıyor
Hakkari'de en sıcak ocak ayı yaşanıyor
Hakkari'de en sıcak ocak ayı yaşanıyor
Hakkari'de en sıcak ocak ayı yaşanıyor
Hakkari'de en sıcak ocak ayı yaşanıyor
Hakkari'de en sıcak ocak ayı yaşanıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / mehmet özkan

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