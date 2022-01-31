Elektrik teliyle boynu ve ayağından bağlanan köpekler kurtarıldı - Haberler
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Elektrik teliyle boynu ve ayağından bağlanan köpekler kurtarıldı

AA - Güncel
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Hakkari'de elektrik teliyle boynundan ve ayağından bağlanan iki köpeği belediye ekipleri kurtardı.

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de elektrik teliyle boynundan ve ayağından bağlanan iki köpeği belediye ekipleri kurtardı.

Hakkari- Van kara yolundaki Akbulut köyünde duyarlı bir vatandaş, söz konusu köpekleri fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yer yer 2 metreye yakın karın bulunduğu alanda bir süre yürüyerek köpeklerin bulunduğu noktaya ulaştı.

Köpeklerden birinin boynuna diğerinin de ayağına bağlı olan teli kesen ekipler, yaptıkları kontrolden sonra hayvanları Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine götürerek tedavi altına altı.

Elektrik teliyle boynu ve ayağından bağlanan köpekler kurtarıldı

Elektrik teliyle boynu ve ayağından bağlanan köpekler kurtarıldı

Elektrik teliyle boynu ve ayağından bağlanan köpekler kurtarıldı

Elektrik teliyle boynu ve ayağından bağlanan köpekler kurtarıldı

Elektrik teliyle boynu ve ayağından bağlanan köpekler kurtarıldı

Elektrik teliyle boynu ve ayağından bağlanan köpekler kurtarıldı

AA - Güncel

Veteriner, Hakkari, Van, Güncel, Haber

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