Hakkari'de elektrik arıza ekibi aracının yakınına çığ düştü
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Hakkari'de elektrik arıza ekibi aracının yakınına çığ düştü

22.01.2021 13:40 | Son Güncelleme: 22.01.2021 13:43
Hakkari'de elektrik arıza ekibi aracının yakınına çığ düştü

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinin Haruna Geçidi'ne elektrik arızası için giden ekipler, küçük çaplı çığ nedeniyle tehlike atlattı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinin Haruna Geçidi'ne elektrik arızası için giden ekipler, küçük çaplı çığ nedeniyle tehlike atlattı. Rüzgarla birlikte tepelerden akan kar kütleleri arıza ekibinin içinde bulunduğu minibüsün yakınına düştü. Yolu kapatan kar kütleleri, arıza ekipleri tarafından küreklerle temizlenerek yol ulaşıma açıldı.

Yüksekova ilçesinde hafta başından beri etkili olan kar yağışı yerini soğuk ve güneşli havaya bırakırken, kırsal alanlarda ise hayatı olumsuz yönde etkilemeyi sürdürüyor. Yüksekova- Şemdinli karayolunun 25'inci kilometresinde bulunan 2 bin 110 rakımlı Haruna Geçidi'ne devrilen direkler ve kopan ileti hatlarını onarmak için giden ekipler, olumsuz hava şartlarını yaşandığı bölgede küçük çaplı çığ nedeniyle tehlike atlattı. Rüzgarla birlikte tepelerden kopan kar kütleleri, arıza ekibinin içinde bulunduğu minibüsün yakınına düştü. Yolu kapatan kar kütlelerini küreklerle temizleyip yolu açan ekipler, olumsuz hava koşulları nedeniyle bölgede sıkıntı yaşadıklarını söyledi.


Hakkari'de elektrik arıza ekibi aracının yakınına çığ düştü
Hakkari'de elektrik arıza ekibi aracının yakınına çığ düştü
Hakkari'de elektrik arıza ekibi aracının yakınına çığ düştü
Hakkari'de elektrik arıza ekibi aracının yakınına çığ düştü
Hakkari'de elektrik arıza ekibi aracının yakınına çığ düştü
Hakkari'de elektrik arıza ekibi aracının yakınına çığ düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar KAPLAN

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