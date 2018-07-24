Hakkari'de Ekonomi İstişare Toplantısı

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak başkanlığında ekonomi istişare toplantısı düzenlendi.

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odasında (HATSO) düzenlenen toplantıya katılan Vali Toprak, kentin gelişimini sağlamak amacıyla 2017-2018 yılları arasında gerçekleşen, devam eden ve ileriki yıllar için planlanan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Ekonominin halkın, vatandaşın ve herkesin en önemli konularından biri olduğunu ifade eden Toprak, şöyle konuştu:

"Devletimiz de yeni bir yapılanmaya gidiyor. 15-20 gündür çok hızlı bir düzenleme trafiği var. Bu işler Cumhurbaşkanı kararnameleri ile halloluyor. Yeni yönetim sistemimizde ofisler dediğimiz yeni birimler oluşturularak direkt Sayın Cumhurbaşkanı'na bağlı çalışacak. Ülkemizin hızlı şekilde ekonomi, dış ilişkiler, milli savunma, eğitim ve enerji politikaları dahil olmak üzere bunlara çok ani büyük sıçramalar yapabilecek bazı ofisler kuruldu."

Sınır ticaretinin Hakkari için önemli olduğunu belirten Toprak, ticarete tam olarak açılmayan Üzümlü Sınır Kapısı'nın yolcu giriş çıkışında Esendere Sınır Kapısı'nı geçtiğini bildirdi.

Hakkari için hayvancılığın da büyük önem taşıdığına dikkat çeken Toprak, "Cumhurbaşkanımızın ilimize yaptığı ziyarette verdiği müjdenin ardından 160 bölgede yayla yasağını kaldırdık, 133 alandaysa yasaklar devam ediyor. Bu bölgeleri çiftçilerimize açtık. Bunun yanından Yüksekova başta olmak üzere 174 manda dağıtımı yaptık. Yüksekova bu iş için arayıp da bulamayacağımız bir yer. Bunun dışında bin 500 koyun ve keçi dağıttık. Bunlar bir yerde ticareti ve hayvancılığı ateşleme çalışmalarıdır. Bu işler bin ile bin 500 ile olacak şeyler değil, ateşlemedir. Bu sayı katlanarak çoğalacaktır. Yine Özel İdare imkanlarıyla binlerce arı kovanı dağıttık. Çiftçiliği, hayvancılığı ve tarımı geliştirmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Toplantıya, vali yardımcıları Mehmet Nurullah Karaman ve Bekir Abacı, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, HATSO Başkanı Servet Taş, kurum amirleri, muhtarlar, esnaf ve vatandaşlar katıldı.