Hakkari'de ekmek zamlandı
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Hakkari, Güncel

Hakkari'de ekmek zamlandı

Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı, kentte ekmeğin 1 lira 50 kuruş olduğunu açıkladı.

14.03.2020 13:52 | Son Güncelleme: 14.03.2020 13:52
Hakkari'de ekmek zamlandı

Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı, kentte ekmeğin 1 lira 50 kuruş olduğunu açıkladı.


Hakkari'de 210 gramı 1 lira 25 kuruştan satılan ekmek, 25 kuruş zamlanarak 1 lira 50 kuruş oldu. Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı yetkilileri ise bazı un mamullerine yapılan zammı göz önünde bulundurularak ekmeğin 210 gramını 1 lira 50 kuruştan satıldığını açıkladı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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