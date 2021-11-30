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Hakkari'de ekmek fiyatı yeniden belirlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Hakkari'de ekmek fiyatı yeniden belirlendi

Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Tekin, ekmek fiyatının 2 lira 50 kuruş olarak güncelleneceğini söyledi.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Hakkari Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Tekin, ekmek fiyatının 2 lira 50 kuruş olarak güncelleneceğini söyledi.

Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Tekin, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Akboğa ve Yüksekova Esnaf Odası Başkanı Vedat Çoğaç, fırıncı esnafıyla bir araya geldi. Esnafın taleplerini dinleyen Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Tekin, 10 gün önce 2 lira 25 kuruş olarak belirlenen ekmek fiyatının maliyetlerin artması nedeniyle 2 lira 50 kuruş olarak tekrar güncelleneceğini açıkladı. - HAKKARİ

Hakkari'de ekmek fiyatı yeniden belirlendi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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