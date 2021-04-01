Hakkari'de ekmeğe 25 kuruş zam
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hakkari'de ekmeğe 25 kuruş zam

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Hakkari'de ekmeğe 25 kuruş zam

Hakkari'de Ramazan ayı öncesi fırıncılar ekmeğe 25 kuruş zam yaptı.

Bankada Türk Lirası olanlara güzel haber! Stopajdaki indirim 2 ay daha uzatıldı
Bankada Türk Lirası olanlara güzel haber! Stopajdaki indirim 2 ay daha uzatıldı

Hakkari'de Ramazan ayı öncesi fırıncılar ekmeğe 25 kuruş zam yaptı.

Daha önce 1.50 TL'den satılan ekmeğe bugünden itibaren 25 kuruş zam yapılarak 1.75 TL'ye çıkarıldı. Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Tekin, son zamanlarda un ve unlu mamullerde kullanılan ham maddelerin fiyatlarında yüksek artış ve yine elektrik, işçilik, kira ve yakıt gibi giderlerin artması nedeniyle 25 kuruşluk zam yapma gereği duyduklarını söyledi. Ekmeğe yapılan 25 kuruşluk zam, vatandaşların ise tepkisine neden oldu. - HAKKARİ

Hakkari'de ekmeğe 25 kuruş zam

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali İhsan Su Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Hazal Kaya Cem Adrian Cem Yılmaz
Spor Ali Koç Ersun Yanal Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hakkari'de ekmeğe 25 kuruş zam - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 18:05:38. #1.15#
title