Hakkari'de ekipler, karla kaplı üs bölgelerinin yolunu açıyor
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ekipler, karla kaplı üs bölgelerin yollarını açmak amacıyla çalışma yürütüyor.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ekipler, karla kaplı üs bölgelerin yollarını açmak amacıyla çalışma yürütüyor.
Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, ilçeye bağlı Kayalar ve Süngütepe üs bölgesindeki yolları açmak için yoğun mesai harcıyor. Yer yer 5 metreyi aşan kar kalınlığı, ekiplere zor anlar yaşatıyor.
Yer yer metrelerce yükseklikte kar kütleleri biriken bölgede, yol açma sırasında iş makineleri adeta kara gömülüyor.
Kaynak: AA