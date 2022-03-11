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Hakkari'de eğitime kar engeli

AA - Sayim Harmancı - Güncel
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Hakkari'de eğitime kar engeli

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, kar yağışı nedeniyle Valilik kararıyla 11 Mart Cuma il merkezi ve Yüksekova ilçesinde eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.

AA / Sayim Harmancı - Güncel

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