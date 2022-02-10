Hakkari'de eğitime kar engeli - Haberler
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Hakkari'de eğitime kar engeli

AA, Sayim Harmancı - Güncel
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Hakkari'de eğitime kar engeli

Hakkari merkez ile Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (AA) - Hakkari merkez ile Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, kentte yoğun kar nedeniyle il merkezi, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Bilgilendirmede, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de izinli sayılacağı aktarıldı.

AA / Sayim Harmancı - Güncel

Yüksekova, Hakkari, Medya, kar, Güncel, Haberler

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