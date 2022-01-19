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Hakkari'de eğitime kar engeli

Hakkari'de eğitime kar engeli
AA / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel

Hakkari merkez ve ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

HAKKARİ (AA) - Hakkari merkez ve ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte yoğun kar, tipi ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

Valilik kararıyla il merkezi ve ilçelerinde perşembe günü eğitime ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

AA / Sayim Harmancı - Son Dakika Haberleri

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