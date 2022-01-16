Hakkari'de eğitime kar engeli - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hakkari'de eğitime kar engeli

Hakkari'de eğitime kar engeli
AA / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle pazartesi eğitime ara verildi.

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle pazartesi eğitime ara verildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, kentte etkili olan yoğun Kar, tipi ve buzlanma nedeniyle Valilik kararıyla il merkezi ve ilçelerinde 17 Ocak Pazartesi eğitim, öğretime ara verildiği belirtildi.

Bilgilendirmede, kamu kurumlarındaki engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Vali Akbıyık, çocuklarla kar topu oynadı

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, çarşı merkezini ziyaret ederek kurslardan çıkan öğrencilerle sohbet etti, onlara başarı temennisinde bulundu.

Akbıyık, daha sonda karşılaştığı çocuklarla kar topu oynadı.

Bolu'da eğitime kar engeli

Bolu'da eğitime kar engeli

 Rize'de eğitime kar nedeniyle bir gün ara verildi

Rize'de eğitime kar nedeniyle bir gün ara verildi

 Kiracısının kapısını baltayla parçalayan yaşlı adam, geri adım atmıyor: Pazartesi günü 7-8 camını kıracağım

Kiracısının kapısını baltayla parçalayan yaşlı adam, geri adım atmıyor: Pazartesi günü 7-8 camını kıracağım
AA / Sayim Harmancı - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle pazartesi eğitime ara verildi.

title