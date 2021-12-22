Hakkari'de eğitime kar engeli - Haberler
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Hakkari'de eğitime kar engeli

Hakkari'de eğitime kar engeli
AA / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki iki köy okulunda; merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde de taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki iki köy okulunda; merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde de taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmede, şunları kaydetti:

"Valiliğimiz kararıyla Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerimizde taşımalı eğitime, Çukurca ilçemiz Çığlı ve Akkaya köylerimizde yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle eğitim-öğretime bir gün ara verilmiştir."

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