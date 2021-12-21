Hakkari'de eğitime kar engeli - Haberler
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Hakkari'de eğitime kar engeli

Hakkari'de eğitime kar engeli
AA / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel

Hakkari merkezde taşımalı eğitim yapan, Yüksekova ilçesinde de tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (AA) - Hakkari merkezde taşımalı eğitim yapan, Yüksekova ilçesinde de tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, şu ifadelere yer verildi:

"Valiliğimizin aldığı karar ile yoğun kar yağışı nedeniyle 21 Aralık 2021 Salı günü ilimiz merkezinde taşımalı eğitime, Yüksekova ilçemizde ve bağlı köylerinde ise okullarımızın tamamında eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir."

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AA / Sayim Harmancı - Son Dakika Haberleri

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