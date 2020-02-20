Hakkari'de eğitime kar engeli
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Hakkari'de eğitime kar engeli

Hakkari merkez ile Yüksekova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

20.02.2020 00:38 | Son Güncelleme: 20.02.2020 00:38
Hakkari'de eğitime kar engeli

merkez ile ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle il merkezi ve Yüksekova ilçesinde eğitime bugün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA
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