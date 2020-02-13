Hakkari'de eğitime kar engeli
Hakkari kent merkezi ile Yüksekova, Şemdinli, Çukurca ve Derecik ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime ara verildi.
Hakkari kent merkezi ile Yüksekova, Şemdinli, Çukurca ve Derecik ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, il merkezi ve ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim öğretime 14 Şubat Cuma günü ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de izinli olacağı kaydedildi.