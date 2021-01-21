Hakkari'de eğitim değerlendirme toplantısı düzenlendi
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Hakkari'de eğitim değerlendirme toplantısı düzenlendi

21.01.2021 12:21 | Son Güncelleme: 21.01.2021 12:25
Hakkari'de eğitim değerlendirme toplantısı düzenlendi

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür başkanlığında 2020-2021 eğitim öğretim sezonun birinci dönem değerlendirme toplantısı yapıldı.

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür başkanlığında 2020-2021 eğitim öğretim sezonun birinci dönem değerlendirme toplantısı yapıldı.

Yüksekova Anadolu İmam Hatim Lisesi konferans salonunda yapılan toplantıya, Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Kahraman, şube ve okul müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hassas geçen sezonun uzaktan eğitim sürecini yakından takip ettiklerini söyledi.

Kentte eğitim camiasının salgın döneminde rağmen güzel çalışmalara imza attığını ifade eden Gür, şöyle konuştu:

"Bakanlığımızın destekleri ve Sayın Valimizin 'eğitim birinci önceliğimizdir' diyerek eğitime verdiği önem ve destek, okul müdürlerimizin ve en önemlisi öğretmenlerimizin çabalarıyla bu işin üstesinden geldiğimize ve geleceğimize inanıyorum. 'Her Ev Bir Okul' projesiyle hep beraber bunun startını verdik. Eğitim süreç ister, inşallah ileride bunun meyvelerini de alacağız. Eğitim sistemimizde, okul müdürü okulun her şeyidir. Okuldaki başarı en önce idareden başlar. Yaptığım okul ziyaretlerimde okul müdürlerimiz ve öğretmenlerimiz ile bir araya gelerek okulun durumunu yerinde görme imkanım oluyor. Tüm yöneticilerimizin gayreti ile eğitim seviyesinde daha üst noktalara geleceğimize inanıyorum. Bakanlığımızın 2023 Vizyon Belgesi çerçevesinde, yapacağımız çalışmalar ve uygulamalarla eğitimi daha iyi seviyelere getirme hedefimizi sürekli canlı tutmalıyız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş

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