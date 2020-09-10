Hakkari'de EBA Mobil Destek Aracı hazırlandı
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Hakkari'de EBA Mobil Destek Aracı hazırlandı

Hakkari'de öğrencilerin uzaktan eğitimden mahrum kalmaması için hazırlanan EBA Mobil Destek Aracı, faaliyete başladı.

Hakkari'de EBA Mobil Destek Aracı hazırlandı
10.09.2020 20:45 | Son Güncelleme: 10.09.2020 21:06

Hakkari'de öğrencilerin uzaktan eğitimden mahrum kalmaması için hazırlanan EBA Mobil Destek Aracı, faaliyete başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, yaptığı açıklamada, eğitimin aksamaması için bütün imkanların kullanılmaya çalışıldığını söyledi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın da desteğiyle her yeri gezmeyi hedeflediklerini belirten Gür, şu ifadeleri kullandı:

"Bunun için de EBA Mobil Destek Aracı kurup teknik donanımını sağladık. Bilgisayar ve tabletlerimiz mevcut. Teknik destek verecek olan öğretmenlerimizle öğrencilerimizi ziyaret ediyoruz. Öğretmenlerimiz il merkezinde kurduğumuz stüdyoda dersleri canlı olarak verirken öğrencilerimizi de internet ortamında canlı derslerle buluşturuyoruz."

Kaynak: AA

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