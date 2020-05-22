Hakkari'de düzenlenen rafting renkli görüntüler oluşturdu
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Hakkari'de düzenlenen rafting renkli görüntüler oluşturdu

Hakkari'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen rafting renkli görüntülere sahne oldu.

Hakkari'de düzenlenen rafting renkli görüntüler oluşturdu
22.05.2020 19:07 | Son Güncelleme: 22.05.2020 19:07

Hakkari'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen rafting renkli görüntülere sahne oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Zap Suyu'nda rafting etkinliği düzenlendi.

Bu kapsamda, Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü rafting takımı, Depin mevkisi yakınlarında botlarını suya bırakarak rafting yaptı. Karların erimesiyle coşan Zap Suyu'nda 6 botla gerçekleştirilen etkinlikte sporcular zaman zaman zor anlar yaşadı.

Renkli görüntülerin yaşandığı etkinliğin ardından gazetecilere açıklama yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, hem sporculara hem de kent sakinlerine keyif veren bir organizasyon gerçekleştirdiklerini söyledi.

Rafting sporuyla insanları buluşturup sahada 19 Mayıs coşkusunu gençlere yaşatmak istediklerini belirten Yıldırım, "Burayı doğa sporları merkezi haline getirmek istiyoruz. Özelikle su sporlarında çok güzel organizasyonlar yapmayı planlıyoruz. Hakkari'nin yapısı ve iklimi buna müsait." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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