Hakkari'de düğünler Kovid-19 tedbirleriyle yapılmaya başlandı Hakkari'de düğün salonları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kontrollü şekilde hizmet vermeye başladı.

Hakkari'de düğün salonları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kontrollü şekilde hizmet vermeye başladı.

Merkeze bağlı Merzan Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda yaklaşık 4 ay sonra ilk düğün töreni düzenlendi.

Hakkarili Berdil Taş ile İstanbullu Hüseyin Kaya'nın hayatlarını birleştirdiği düğünde salona gelenlerin ateşleri ölçüldü, maske takmayanlar uyarıldı.

Gelin ve damat dahil herkesin maske taktığı düğünde masalarda kolonya ve dezenfektan bulunduruldu, sosyal mesafe kuralına göre oturma düzeni oluşturuldu.

Kalabalığın halay çekmesine izin verilmezken, yemek masaları ise büyük dikkatle ayarlandı.

Düğün salonu işletmecisi Muaz Tekin, yaptığı açıklamada, 4 ay sonra sezonun ilk düğününün yapıldığını söyledi.

Yayımlanan genelge kapsamında kurallara uyarak düğünü gerçekleştirdiklerini belirten Tekin, "Bu düğünde gereken bütün önlemleri aldık. Maskesiz hiç kimseyi içeriye almıyoruz. Girişte herkesin ateşini ölçüyoruz. Maskesi olmayana maske veriyoruz." dedi.

Gelinin amcası Hakan Taş da yeğeninin İstanbul'a gelin gittiğini belirterek, "Düğünü sosyal mesafe kurallarına göre yapıyoruz. Hiçbir kural ihlal edilmeden düğünümüzü gerçekleştiriyoruz. Herkesin kurallara uymasını istiyoruz. Çiftimize ömür boyu mutluluklar diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA