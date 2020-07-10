Hakkari'de düğünler 4 saatle sınırlandırıldı
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Hakkari'de düğünler 4 saatle sınırlandırıldı

Hakkari'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, köy ve sokaklarda yapılan düğün, nişan, sünnet düğünü ve benzeri etkinlikler 4 saatle sınırlandırıldı.

Hakkari'de düğünler 4 saatle sınırlandırıldı
10.07.2020 18:45 | Son Güncelleme: 10.07.2020 18:48

Hakkari'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, köy ve sokaklarda yapılan düğün, nişan, sünnet düğünü ve benzeri etkinlikler 4 saatle sınırlandırıldı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, Vali İdris Akbıyık başkanlığında toplanarak bazı kararlar aldığı belirtildi.

Bazı yörelerde sokak veya köy düğünlerinin kına, gelin alma, konvoy oluşturma gibi faaliyetlerle 3 güne kadar uzatıldığı kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

"Bu düğünlerde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınması gereken tedbirlere yeterince riayet edilmediği ve toplum sağlığının riske atıldığı, bu nedenlere bağlı olarak bazı mahalle ve köylerin karantinaya alınmak zorunda kalındığı görülmektedir. Salgının kalabalık ortamlardaki hızlı yayılımı göz önünde bulundurulduğunda köylerde ve sokaklarda yapılan düğün, nişan, sünnet düğünü ve benzeri etkinliklerin süresinin aynı gün içerisinde 14: 30-18: 30 saatleri arasında yapılmasına, tedbirlere uymayanlarla Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir."

Kaynak: AA

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