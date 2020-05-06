Hakkari'de dolu yağışı
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Hakkari'de dolu yağışı

Hakkari'de dolu yağışı
06.05.2020 19:04 | Son Güncelleme: 06.05.2020 19:05

Hakkari'de dolu yağışı Hakkari'nin Üzümcü köyünde etkili olan dolu nedeniyle meyve ve sebze bahçeleri zarar gördü.

Hakkari'de dolu yağışı

HAKKARİ - Hakkari'nin Üzümcü köyünde etkili olan dolu nedeniyle meyve ve sebze bahçeleri zarar gördü.

Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde bulunan Üzümcü köyünde sabah saatlerinde dolu yağdı. Yolların beyaza büründüğü köyde, vatandaşlar yaşananları cep telefonlarıyla görüntüledi. Yeni çiçek açan meyve ağaçları ile sebze bahçelerinin zarar gördüğünü belirten Üzümcü köyü sakinleri, tek tesellilerinin ise dolu yağışının kısa süreli olduğunu ifade ettiler.

Hakkari'de dolu yağışı

Kaynak: İHA

Manşet

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