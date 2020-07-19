Hakkari'de doğaseverler, göldeki buz kütleleri üzerinde kayıp, yüzdü HAKKARI'de 3 bin 700 rakımlı Berçelan Yaylası'na çıkan 5 doğasever, Seyithan Gölü'nün serin sularında yüzerken, aynı zamanda gölün donmuş bölümlerinde kayak yaptı.

HAKKARI'de 3 bin 700 rakımlı Berçelan Yaylası'na çıkan 5 doğasever, Seyithan Gölü'nün serin sularında yüzerken, aynı zamanda gölün donmuş bölümlerinde kayak yaptı.

Yurt genelinde sıcak hava vatandaşları bunaltırken, Hakkarililer ise 4 mevsimi bir arada yaşıyor.

Kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Berçelan Yaylası, zirvedeki karlı dağlar ve göl kenarında açan rengarenk çiçeklerle görsel şölen sunuyor. 4 mevsimi birden yaşatan 3 bin 700 rakımlı Berçelan Yaylası'na çıkan 5 arkadaş, yeşilin bin bir tonunu barındıran rengarenk çiçeklerin arasında fotoğraf çekerken, kısmen kar kütlelerinin bulunduğu buz gibi Seyithan Gölü'nde yüzerek serinlemeye çalıştı. Doğasever Emin Noyan, gölün içerisinde donan buz kütlelerinin üzerinde ise kayak yaptı. Doğaseverler, daha sonra bellerine bağladıkları ip yardımıyla gölün içerisinde donan kar kütlesi üzerinde yüzdü. Göl'ün kenarında açan çiçekler özellikle gün batımında seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Kaynak: DHA