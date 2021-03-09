Hakkari'de doğaseverler "Dünya Kadınlar Günü" kapsamında zirve tırmanışı yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hakkari'de doğaseverler "Dünya Kadınlar Günü" kapsamında zirve tırmanışı yaptı

09.03.2021 12:23 | Son Güncelleme: 09.03.2021 12:26
Hakkari'de doğaseverler

Hakkari'de, Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği üyesi dağcıların da aralarında bulunduğu doğaseverler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

Hakkari'de, Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği üyesi dağcıların da aralarında bulunduğu doğaseverler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, program kapsamında yaklaşık 50 doğasever, Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce tahsis edilen araçlarla Merga Bütan Kayak Merkezi'ne götürülen gruptakiler, 3 bin 50 rakımlı Çungur Tepesi'ne tırmandı.

Yaklaşık 2 saat süren zorlu yolculuğun ardından zirveye ulaşan doğaseverler, zirve defterine isimlerini yazdı, beyaz örtünün oluşturduğu manzaraya karşı fotoğraf çektirdi.

Tırmanışa katılan kadın üyelere dernek yetkililerince gül dağıtıldı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Naci Ertunç, inancını ve kendine güvenlerini kaybetmeyen kadınların hayatın en değerli varlıkları olduğunu belirtti.

Şefkatli, merhametli ve sevgi dolu olmalarının kadınları her zaman güçlü kıldığını vurgulayan Ertunç, "Kadınlar istedikleri her şeyi başarıyla yapabilecek güçtedir. Denizlerin en derin sularında yüzebilir, dağların en yüksek zirvelerine çıkabilirler. Onlara yakışan da budur. Hayatları buyunca bütün zorluklara göğüs germiş ve dik durmuşlardır." ifadelerini kullandı.

Doğaseverlerden Güllü Biçer de dernek yetkililerine kendilerini unutmadıkları için teşekkür ederek, "Kış şartlarında dağcılığın zorluğu kadar güzelliğini de bu etkinlik sayesinde öğrenmiş olduk. Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarken spor yapma imkanı bulduk." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Hulusi Akar Pervin Buldan Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Şevket Çoruh Ferhan Şensoy Esra Dermancıoğlu
Spor Mustafa Er Fatih Terim Ünal Karaman Halis Özkahya Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hakkari'de doğaseverler "Dünya Kadınlar Günü" kapsamında zirve tırmanışı yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 12:34:42. #1.16#
title