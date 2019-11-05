Hakkari'de doğalgaz gazlama işlemi yapıldı
BOTAŞ tarafından Hakkari Pig İstasyonuna gaz verildi.
BOTAŞ tarafından Hakkari Pig İstasyonuna gaz verildi.
Hakkari'nin Gazi, Bulak ve Yeni mahallelerine 500 adet servis kutusu takılarak 2 bin haneye doğalgaz arzı sağlanacağı belirtildi. Ortalama 20 kilometre hat çekilirken, ildeki doğalgaz döşeme çalışmalarının sona ermesiyle birlikte gazlama işlemi yapıldı.
15 Ekim 2019 tarihinden itibaren Hakkari'de doğalgaz şirketinde abonelik işlemleri de başlatılmıştı. - HAKKARİ