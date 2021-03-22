Hakkari'de doğalgaz çalışmaları devam edecek
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Hakkari'de doğalgaz çalışmaları devam edecek

22.03.2021 14:35 | Son Güncelleme: 22.03.2021 14:38
Hakkari'de doğalgaz çalışmaları devam edecek

AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, kentte bir süredir ara verilen doğalgaz çalışmalarına, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın girişimleri sonucu yeniden başlandığını bildirdi.

AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, kentte bir süredir ara verilen doğalgaz çalışmalarına, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın girişimleri sonucu yeniden başlandığını bildirdi.

Parti binasında gazetecilerle bir araya gelen Özbek, kent sakinlerinin bu yıl doğalgaz çalışmalarının yapılıp yapılmayacağı konusunu merak ettiğini söyledi.

Doğalgaz şirketinin yatırımın karşılığını almadığı gerekçesiyle bir süredir çalışmalara ara verdiğini belirten Özbek, "Doğalgaz çalışmaları 2018 yılında başladı. 2020 sonuna kadar 54,5 kilometre doğalgaz şebekesi döşendi. 1283 kutu bağlanmasına rağmen bunların sadece 797'si faal olarak kullanılmaya başlandı." dedi.

Firmanın yaptığı yatırımın karşılığını alamadığı için bu yıl çalışma yapmama kararı aldığı öğrendiklerini anlatan Özbek, şöyle devam etti:

"Bu durumu Sayın Valimizle paylaştık. O da duyarlı davranarak şirket yetkilileriyle görüşmeler yaptı. Gaz şirketi yaptığı yatırımların karşılığını alamadıklarını, büyük bir maddi külfette girdiklerini ifade ettiler. Bu yıl da doğalgaz çalışmasının devam etmesi gerektiğini söyledik. Görüşmelerimiz sonucunda doğalgaz şirketi bu yıl Hakkari'deki doğalgaz faaliyetlerine devam edeceklerini bize iletti. Çalışmalar kaldığı yerde devam edecek ve doğalgaz çalışmaları sürecektir. Sayın valimize girişimlerinden dolayı Hakkari halkı adına teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş

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