Hakkari'de "Diyanet Yayınları Köşesi" Kuruldu

Hakkari'de bir okulda 50 farklı kitabın bulunduğu "Diyanet Yayınları Köşesi" oluşturuldu.

İl Müftülüğünce Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesinde oluşturulan, 50 farklı kitabın yer aldığı "Diyanet Yayınları Köşesi"nin açılışı Vali Cüneyit Orhan Toprak'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Vali Toprak, açılışta yaptığı konuşmada, iki yıldır okulların kitap yönünden zenginleştirilmesi ve çocukların bilgiye dayalı düşünce sahibi olabilmeleri amacıyla birçok okulda kütüphane bölümü açtıklarını söyledi.

Emniyet Müdürlüğünün de bu konularda katkısının olduğunu aktaran Toprak, "Bu hafta Kütüphane Haftası. Kütüphanelerin varlığı bir toplumun ilerlemesi, bilinçlenmesi, her şeyin farkında olması yani hazineye sahip olması demektir. Tabi biz bunların sadece bir yerde değil yerine göre okulların uygun bölümlerinde de öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin hatta velilerimizin de istifadesine sunulacak ortamlar olmasını arzu ediyorduk. Diyanet İşleri Başkanlığımızın yayınlarından oluşan 50 kitaplık güzel bir setle bu okulda dağıtıma başlıyoruz." dedi.

Köşeyi gezerek kitaplara baktıklarını belirten Toprak, şunları kaydetti:

"Eserlerin hepsi gerçekten birbirinden kıymetli. Bu eserler, hem dinimizi, ahlakımızı doğru bir şekilde öğrenme ve uygulama imkanı hem de gençlerimizi ve insanlarımızı her türlü kötü alışkanlıklardan önce bilinçlendirip sonra da korunmasına yönelik çok faydalı eserlerdir. İnşallah bütün ortaokul ve liselerimize dağıtacağımız bu eserlerimiz, gençlerimizin milliyetlerine, maneviyatlarına, geleneksel değerlerine, dinlerine ve bunların da sonucu olarak iyi ahlak sahibi olmalarına vesile olur. Hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

İl Müftüsü Faruk Gürbüz ise geçen sene "Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi" kapsamında cami ve Kur'an kurslarında "Semt Kütüphaneleri"ni oluşturduklarını anımsattı.

Gürbüz, "Bu yıl da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın katkılarıyla il merkezindeki ortaokul ve liselerde Diyanet Yayınları Köşesi oluşturmayı hedefledik. Kütüphane Haftası olması münasebetiyle de böyle bir anlamlı günde kitap dağıtımının startını bu okulumuzda verdik. İlimiz merkezindeki bütün ortaokul ve liselerin yanı sıra Kredi Yurtlar Kurumu, Hakkari Bedensel Engelliler Derneği, Gençlik Merkezi, cezaevi ve Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğünde de Diyanet Yayınları Köşesi oluşturmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Açılışa, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Vali Yardımcısı Bekir Abacı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Hakkari Baro Başkanı Zeydin Kaya ve İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ali Korkmaz da katıldı.