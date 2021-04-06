Hakkari'de "Dikkat Aile Var" tiyatro oyunu sahnelendi
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Hakkari'de "Dikkat Aile Var" tiyatro oyunu sahnelendi

Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş - Haberler | Güncel
Hakkari'de 'Dikkat Aile Var' tiyatro oyunu sahnelendi

Hakkari Belediyesi'nin kültürel faaliyetleri kapsamında Tiyatro Balans ekibince sahnelenen "Dikkat Aile Var" adlı tiyatro oyunu ilgi gördü.

Hakkari Belediyesi'nin kültürel faaliyetleri kapsamında Tiyatro Balans ekibince sahnelenen "Dikkat Aile Var" adlı tiyatro oyunu ilgi gördü.

Haluk Işık'ın yazdığı Metin Karaman'ın yönettiği tiyatro oyunu, Atatürk Kültür Merkezinde ücretsiz sahnelendi.

Gösterimin ardından oyucuları tebrik eden Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, tiyatro ekibinin Anadolu'nun her köşesini gezip insanları mutlu ettiğini söyledi.

Uzun süredir salonda tiyatro izlemediklerini belirten Akbıyık, "Bu hayatın içinden hepimize ders olan oyunu birlikte keyifle ve zevkle izledik. Tüm oyuncularımıza teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel ve günlerde bol bol sinema ve tiyatro izleyeceğiz." dedi.

Oyunu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, kurum amirleri ve vatandaşlar izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş

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