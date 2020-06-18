Hakkari'de dezenfekte edilen okullar LGS'ye hazır Hakkari'de kent merkezindeki okullar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte edilerek, 20 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için hazır hale getirildi.

Hakkari'de kent merkezindeki okullar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte edilerek, 20 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için hazır hale getirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, yaptığı açıklamada, Hakkari'de 6 bin 776 öğrencinin sınava gireceğini söyledi.

Sınavın iki oturum halinde gerçekleştirileceğini belirten Gür, şunları kaydetti:

"Sınavda 1450 öğretmenimiz görev alacak. Öğrencilerimiz ve velilerimiz rahat olsun. Müdürlük olarak sınavların yapılacağı okullarda gereken tedbirleri aldık. Çocuklarımızın sınavını etkileyecek herhangi olumsuz bir durumla karşılaşmamak için her türlü önlemimizi aldık. Dezenfeksiyon işlemleri tamamlandı."

Kaynak: AA