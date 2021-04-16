Hakkari'de dereye düşerek şehit olan asker için tören düzenlendi
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Hakkari'de dereye düşerek şehit olan asker için tören düzenlendi

Hakkari'de dereye düşerek şehit olan asker için tören düzenlendi
Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 4 gün önce dereye düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın için tören düzenlendi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 4 gün önce dereye düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın için tören düzenlendi.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen törende, şehit Günaydın'ın Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirildi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi. Şehidin naaşı, silah arkadaşları tarafından omuzda taşınarak helikoptere konuldu.

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürülen şehit Günaydın'ın naaşı, memleketi Adana'ya uğurlanacak.

Törene, Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Adalet Komisyonu Başkanı Tuğrul Durmaz, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Paçalı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, asker ve polisler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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