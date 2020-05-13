Hakkari'de dere yatakları larvalara karşı ilaçlanıyor
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Hakkari'de dere yatakları larvalara karşı ilaçlanıyor

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, haşere ve lavra üreme noktalarında ilaçlama çalışması başlattı.

Hakkari'de dere yatakları larvalara karşı ilaçlanıyor
13.05.2020 10:05 | Son Güncelleme: 13.05.2020 10:05

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, haşere ve lavra üreme noktalarında ilaçlama çalışması başlattı.

Her çeşit su birikintisi, sazlık, bataklık, yavaş akan akarsu kenarları, içi dolmuş havuzlar, fosseptik çukurları, inşaat bodrumlarındaki su birikintilerini tespit eden belediye ekipleri, sinekle mücadele kapsamında ilaçlama çalışması başlattı. Hakkari Belediyesi yetkilileri, 5 mahallede haşere üreme noktalarının tespit edildiğini ve gerekli ilaçlamaların yapıldığını söyledi. Öncelikle haşerelerin üreme noktalarında ilaçlama çalışmalarının yapıldığını ifade eden belediye yetkilileri, larva mücadelesi ve ilaçlama çalışmalarının il genelinde belirlenen noktalarda devam ettiğini belirttiler. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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