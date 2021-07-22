Hakkari'de dere yatağına düşen kedi kurtarıldı

Hakkari'de dere yatağına düşen kedi, itfaiye ve veteriner ekibinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Hakkari'de dere yatağına düşen kedi, itfaiye ve veteriner ekibinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Adliye binası arkasında bulunan 6 metre yüksekliğindeki istinat duvarından dere yatağına düşen kedi için belediye ekipleri harekete geçti. İtfaiye ile Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kediyi kurtarmak için büyük bir çaba sarf ettiler. Merdiven yardımı ile dere yatağına inen ekipler, kediyi kurtarmayı başardılar.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından rutin kontrolleri yapılan kedi, tekrar doğal yaşam alanına geri bırakıldı. Ekiplerin koordineli çalışması mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı