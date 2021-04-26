Dere kenarında mahsur kalan 5 işçi kurtarıldı
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Dere kenarında mahsur kalan 5 işçi kurtarıldı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çalışma yaptıkları bölgedeki derenin karşı tarafına geçen ve zorlu arazi koşulları nedeniyle mahsur kalan 5 işçi, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çalışma yaptıkları bölgedeki derenin karşı tarafına geçen ve zorlu arazi koşulları nedeniyle mahsur kalan 5 işçi, belediye ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye 15 kilometre mesafedeki Zorgeçit köyü yakınında yol çalışması yapan 5 işçi, köy yakınındaki derenin karşısına geçti.

Zorlu arazi koşulları ve derenin yüksek debisi nedeniyle işçilerin dönememesi üzerine belediye ekiplerinden yardım istendi.

Bölgeye giden belediye ekipleri, itfaiye aracının merdiveniyle işçileri bulundukları yerden kurtardı. İşçiler, ekiplere teşekkür etti.

Dere kenarında mahsur kalan 5 işçi kurtarıldı
Dere kenarında mahsur kalan 5 işçi kurtarıldı
Dere kenarında mahsur kalan 5 işçi kurtarıldı
Dere kenarında mahsur kalan 5 işçi kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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