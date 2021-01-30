Depo olarak kullanılan bir evde 2 erkek cesedi bulundu
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Depo olarak kullanılan bir evde 2 erkek cesedi bulundu

30.01.2021 00:13 | Son Güncelleme: 30.01.2021 00:37

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde depo olarak kullanıldığı belirtilen bir evde 2 erkek cesedi bulundu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde depo olarak kullanıldığı belirtilen bir evde 2 erkek cesedi bulundu.

Güngör Mahallesi'nde bulunan söz konusu evdeki cesetleri fark eden vatandaşlar, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Olay yerine giden güvenlik güçleri, evde inceleme yaptı. Daha sonra cesetler, 112 Acil Sağlık ekiplerince Yüksekova Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Ölü bulunan kişilerin yakınları hastane önünde toplandı, cesetler otopsi için Hakkari'ye gönderildi.

Depo olarak kullanılan bir evde 2 erkek cesedi bulundu
Depo olarak kullanılan bir evde 2 erkek cesedi bulundu
Depo olarak kullanılan bir evde 2 erkek cesedi bulundu
Depo olarak kullanılan bir evde 2 erkek cesedi bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ulaş Güven

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