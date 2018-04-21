Hakkari'de Darbe Girişimine İlişkin Dava

Hakkari'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla aralarında eski Dağ ve Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Ahmet Otal'ın da bulunduğu 9'u tutuklu 32 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, aralarında Otal'ın da bulunduğu bazı tutuklu sanıklar, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Bazı tanıklar, tutuksuz sanıklar ve yakınları ile sanık avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Tanıkların dinlendiği duruşmada savunma yapan bazı sanıklar, atılı suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, iki sanığın adli kontrol ve ikamet ettiği konutu terk etmemek şartıyla tahliyesine, aralarında Otal'ın da bulunduğu 7 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Heyet, duruşmaya 24 Temmuz Salı günü devam edilmek üzere ara verdi.

İddianamede, Hakkari'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine destek verdikleri gerekçesiyle aralarında Otal'ın da bulunduğu 32 sanığın, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "TBMM'yi ortadan kaldırma veya görevini engellemeye teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 10 yıldan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbete kadar değişen hapis cezalarına çarptırılmaları talep edilmişti.