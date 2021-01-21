Hakkari'de dağdan kopan kaya parçalarının kapattığı yol ekiplerin çalışmasıyla açıldı
21.01.2021 12:37 | Son Güncelleme: 21.01.2021 12:40
Hakkari'de dağdan kopan kaya parçalarının düşmesi sonucu kapanan Hakkari-Çukurca kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu açıldı.
Hakkari'de dağdan kopan kaya parçalarının düşmesi sonucu kapanan Hakkari-Çukurca kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu açıldı.
Kentte etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Köprülü köyü yakınında dağdan kopan kaya parçaları yolu kapattı.
Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yolda, Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri çalışma başlattı.
Kaya parçalarının iş makineleriyle temizlendiği yolda tek şerit üzerinden trafik akışı sağlandı.
Ekiplerin yol genişletme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Dayan