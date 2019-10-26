Hakkari'de dağcılar mağarada keşif yaptı

26.10.2019 12:36

Hakkari'de Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği üyeleri, Sümbül Dağı'ndan bulunan mağarada keşif yaptı.

Sabah saatlerinde dernek binası önüne bir araya gelen dağcılar, araçlarla tırmanışın yapılacağı bölgeye gitti.

Hazırlıkların ardından tırmanışa geçen dağcılar, iki saatlik yürüyüşün ardından mağaraya ulaştı.

Halatlarla mağaraya inen dağcılar, bir süre mağarayı gezdi, sarkıtlar önünde fotoğraf çektirdi.

Dağcılar ardından tekrar inişe geçti.

Kaynak: AA