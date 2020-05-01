Hakkari'de çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yasa dışı yollarla hududu geçmeye çalışanlara müdahale edildiğini ve çok sayıda silah ile mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yasa dışı yollarla hududu geçmeye çalışanlara müdahale edildiğini ve çok sayıda silah ile mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Hakkari'nin Şemdinli bölgesinden yasa dışı yollarla hududu geçmeye çalışan 4 şüpheliye, hudut birlikleri tarafından müdahale edildiği belirtildi. Operasyon sonrasında bölgede yapılan arama- tarama faaliyetinde, kaçakçı oldukları değerlendirilen şüpheliler tarafından araziye terk edilmiş vaziyette çok sayıda silah ve bunlara ait malzeme ele geçirildi. Arazide yapılan aramada, 2 tam otomatik pompalı tüfek, 29 yarı otomatik pompalı tüfek ve 17 kuru sıkı tabanca bulundu.Bu arada bakanlıktan yapılan açıklamada, 30 Nisan 2020 tarihinde 4 PKK/YPG'linin etkisiz hale getirildiği operasyonda da çok sayıda silah ele geçirildiği belirtildi. Barış Pınarı bölgesinde yapılan arama-tarama faaliyetinde, 2 M-16 piyade tüfeği, AK-47 kaleşnikof, RPG-7, lav silahı, tank savar, 2 telsiz, 15 el bombası, 18 şarjör, 4 hücum yeleği ve kimlik ele geçirildiği ifade edildi.

Kaynak: DHA