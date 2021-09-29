Hakkari kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi - Haberler
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Hakkari kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi

AA / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel
Hakkari kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

İl merkezi ile Çukurca ilçesi kırsalında Jandarma özel harekat ve komando birliklerince dün düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen mağaralar tespit edildi.

Yapılan aramada 23 milimetrelik 420 uçaksavar mühimmatı, 4 savunma tipi el bombası, 4 RPG-7 roketatar sevk fişeği, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 125 fişek ve 3 şarjör, 2 tüp, 2 güneş paneli, 3 battaniye ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Hakkari kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi

AA / Sayim Harmancı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Hakkari kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi - Haberler
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