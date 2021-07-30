Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı
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Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı
Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel

Hakkari'de terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, HDP İl Başkanlığı binası önünde bu hafta da eylemlerini sürdürdü.

Hakkari'de terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, HDP İl Başkanlığı binası önünde bu hafta da eylemlerini sürdürdü.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen terör mağduru aileler, ellerinde Türk bayrakları, pankart, döviz ve dağa kaçırılan çocuklarının fotoğrafları ile HDP binası önüne yürüdü.

Eylemlerinin 13. haftasında da terör örgütü PKK ile HDP'ye tepki gösteren aileler, çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı.

Eşinin kardeşi PKK tarafından dağa kaçırılan Leyla Çiftçi, aileler adına yaptığı açıklamada, terör örgütünün gerçek yüzünü herkesin görmesini istediklerini söyledi.

Dağa kaçırılan evlatlarını HDP'den istediklerini ve gösterdikleri kararlı duruş karşısında karanlık yapıların yıkılacağına inandıklarını anlatan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Bizler asla pes etmeyeceğiz. O çocukları sizin pençelerinizden kurtarıncaya kadar buradan kalkmayacağız. Bu haklı davamız hiçbir yalan, iftira ve zulüm karşısında yıkılmayacaktır. Buradan çağrımızdır. Bedenen yanımızda olmayıp gönülleri ve düşünceleri bizlerle olan herkese sesleniyoruz, bize katılın, bu haklı davamızı birlikte büyütelim, çocuklarımızla mutlu yarınlara kavuşalım. Bu terör belası dolayısıyla ölen Türkiye'nin tüm evlatları için ayrı ayrı üzülüyoruz. Hakkari anneleri ve kadınları olarak evlat hasreti çeken bizler, çocuklarımıza kavuşacağımıza inanıyoruz. Bu haklı davamıza kimsenin duyarsız kalmasını istemiyoruz."

Terör örgütü PKK ve HDP aleyhine sloganlar atan ailelere, Şehit-Gazi Sen Hakkari İl Başkanı Şirin Adıyaman da destek verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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