Hakkari'de çocuk parkları dezenfekte edildi Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü dezenfekte ekibi, çocuk parklarını dezenfekte etti.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü dezenfekte ekibi, çocuk parklarını dezenfekte etti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen çocuklara haftada bir gün izin verilmesi sonrası Hakkari Belediyesi harekete geçti. Sokağa çıkmalarına izin verilen 0-14 yaş grubu çocukların kendilerine oyun alanı olarak parkları seçmeleri üzerine belediye ekipleri kent merkezindeki parkları dezenfekte etti. Ekipler, haftada bir gün 11.00-15.00 saatleri arasında izinli olan çocuklar için parkları sağlıklı hale getirdi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA