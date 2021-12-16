Hakkari'de Cilo ve Sat Dağları Milli Parkı'ndaki çalışmalar ele alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hakkari'de Cilo ve Sat Dağları Milli Parkı'ndaki çalışmalar ele alındı

Hakkari'de Cilo ve Sat Dağları Milli Parkı'ndaki çalışmalar ele alındı
AA / Hikmet Temeş - Haberler | Güncel

Hakkari'de "Cilo ve Sat Dağları Milli Parkı'nın Uzun Devreli Gelişme Planı Çalıştayı" gerçekleştirildi.

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de "Cilo ve Sat Dağları Milli Parkı'nın Uzun Devreli Gelişme Planı Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın katılımıyla düzenlenen çalıştayda, milli park ile ilgili sürdürebilir ve kontrollü kullanım, mutlak koruma ile hassas koruma alanlarına ilişkin konular görüşüldü.

Planda yer alması istenen talepler ile arazi çalışmalarından elde edilen verilerin de ele alındığı çalıştaya, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, bazı kurum amirleri katıldı.

Bakan Akar, PKK ile mücadelede gelinen son durumu anlattı: Yılbaşından bu yana 2 bin 631 terörist öldürüldü

Bakan Akar, PKK ile mücadelede gelinen son durumu anlattı: Yılbaşından bu yana 2 bin 631 terörist öldürüldü

AA / Hikmet Temeş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title