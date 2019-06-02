Hakkari'de çatışma: 2 şehit, 2 yaralı (2)
HAKKARİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA: 2 ŞEHİT, 2 YARALIHakkari Valiliği, Çukurca ilçesine bağlı Kasran Vadisi Aslan Kapanı bölgesinde, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışma ile ilgili açıklama yaptı.
HAKKARİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA: 2 ŞEHİT, 2 YARALI
Hakkari Valiliği, Çukurca ilçesine bağlı Kasran Vadisi Aslan Kapanı bölgesinde, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışma ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, 2 askerin şehit, 2 askerin de yaralandığı belirtilerek, "01.06.2019 günü İlimiz Çukurca İlçesi Kasran Vadisi Aslan Kapanı isimli bölgede bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 2 kahraman askerimiz şehit olmuş, 2 kahraman askerimiz ise yaralanmıştır. Yaralı askerlerimizin tedavisi kaldırıldığı Çukurca Devlet Hastanesi'nde devam etmektedir."
Behçet DALMAZ/HAKKARİ,
Kaynak: DHA
Süper Ligde inanılmaz olay! Kasımpaşa, İbrahim Üzülmez ile sözleşme imzaladı, 4 saat sonra yollar ayrıldı
Kan donduran ayrıntılar! Cesedi çırılçıplak bulunan belediye işçisini ilişki yaşadığı kadın ve eşi öldürmüş