Hakkari'de çatı yangını
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Hakkari'de çatı yangını

Hakkari'de 4 katlı bir evin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

24.01.2020 01:53 | Son Güncelleme: 24.01.2020 01:58
Hakkari'de çatı yangını

'de 4 katlı bir evin çatı katında çıkan yangın, ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye yangın, Medrese Mahallesinde saat 02: 00 sıralarında 12 nüfuslu H. Selman isimli vatandaşın kaldığı binada meyana geldi. Kalorifer bacasından çıkan kıvılcımların 4 katlı binanın çatısında sıçraması sonucu meydana gelen yangında Kızılkaya ailesi şans eseri yara almadan kurtuldu. Durumun Hakkari Belediyesi ekibine bildirilmesi üzerine olay yerine kısa sürede gelen 3 aracı yangına anında müdahale etti. ekibinin uzun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alınırken çatı kısmında ise büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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