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Hakkari'de can dostlar için yoğun mesai

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Hakkari'de can dostlar için yoğun mesai

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri can dostlar için yoğun mesai harcıyor.

HAKKARİ (İHA) - Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri can dostlar için yoğun mesai harcıyor.

Hakkari ve çevresinde araç çarpması, hasta, güçten düşmüş ve değişik sebeplerden dolayı belediye kliniğine getirilen onlarca sahipsiz can dostlar, burada sağlığına kavuşturularak tekrar yaşam alanlarına geri bırakılıyor. Hakkari'nin merkeze bağlı değişik mahalleler ile ilçelerde belediye kliniğine getirilen araç çarpma sonucu yaralanan, gençlik hastalığına yakalanan, köpeklerin saldırısına uğrayan ve soğuk kış münasebetiyle güçten düşen başıboş sokak hayvanlarına belediye veteriner ekibi müdahale ediyor.

Vücutlarının değişik yerlerinde travmaya bağlı kırık ve defeater oluşan hayvanlarda gerekli tüm medikal ortopedi ve cerrahi tedaviler yapılıyor. Birçok can dost belediye kliniğinde müşahede altında tutulurken, durumu biraz daha iyi olan hayvanlar ise yeniden doğal yaşam alanlarına geri bırakılıyor.

Belediye ekipleri, yöre halkının can dostlar konusunda çok duyarlı olduğunu, en ufak bir vakada rahatlıkla kendilerine ulaştıklarını belirterek, bu duyarlılıktan dolayı yöre halkına teşekkür ettiler. - HAKKARİ

Hakkari'de can dostlar için yoğun mesai

Hakkari'de can dostlar için yoğun mesai

İhlas Haber Ajansı - Yerel

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