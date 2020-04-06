Hakkari'de cadde ve sokaklar koronavirüse karşı yıkanıyor
Hakkari Belediyesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı başlattığı dezenfektasyon çalışmalarını sürdürüyor.
06.04.2020 14:24 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:40
Hakkari Belediyesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı başlattığı dezenfektasyon çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda toplu yaşam alanları, iş merkezleri, toplu taşıma araçları ve kamu kurumlarını ilaçlayan ekipler, cadde ve sokakları da yıkayarak temizliyor.
Ekipler, şehir merkezindeki kara yolunu tazyikli su ile yıkadı.
Kaynak: AA