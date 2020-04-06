Hakkari'de cadde ve sokaklar koronavirüse karşı yıkanıyor Hakkari Belediyesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı başlattığı dezenfektasyon çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari Belediyesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı başlattığı dezenfektasyon çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda toplu yaşam alanları, iş merkezleri, toplu taşıma araçları ve kamu kurumlarını ilaçlayan ekipler, cadde ve sokakları da yıkayarak temizliyor.

Ekipler, şehir merkezindeki kara yolunu tazyikli su ile yıkadı.

Kaynak: AA