Hakkari'de "Büyük Halk Pazarı" protokolü imzalandı

Hakkari Valiliği ile Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Hakkari Valiliği ile Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Belediye binasında düzenlenen programda konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, göreve geldikten sonra kentin 2020-2023 programı hazırladıklarını söyledi.

Şu ana kadar programın yüzde 50'sini tamamladıklarını belirten Akbıyık şunları kaydetti:

"En önemli projelerimizden biri de ilimizde olmayan büyük bir halk pazarı yapmaktı. Halk pazarının yapımı için Hakkari Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile protokol imzaladık. Yaklaşık 500 bin liraya mal olacak projenin 01 Nisan'da hizmete girmesini hedefliyoruz. Pazarımız 750 metrekare üzerine kurulu 34 stantlı olacak. İlimize hayırlı olsun."

Konuşmaların ardından Akbıyık ile okul müdürü Sıtkı Zerek protokol metinlerini imzaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş