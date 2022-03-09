Hakkari'de bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla "Eren Kış-30 Şehit Jandarma Çavuş Mehmet Sancar... - Haberler

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Hakkari'de bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla "Eren Kış-30 Şehit Jandarma Çavuş Mehmet Sancar...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hakkari'de bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla

Hakkari'de bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla "Eren Kış-30 Şehit Jandarma Çavuş Mehmet Sancar Operasyonu" başlatıldı.

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'de bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla "Eren Kış-30 Şehit Jandarma Çavuş Mehmet Sancar Operasyonu" başlatıldı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, Hakkari, Çavuş, Şehit, 3. Sayfa, Haberler

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